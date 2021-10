மாவட்ட செய்திகள்

காவலர் குடியிருப்பு பிரச்சினைகளுக்கு ஒரு வாரத்தில் தீர்வுகாண வேண்டும். அமைச்சர் ஆர்.காந்தி உத்தரவு + "||" + Guard housing issues should be resolved within a week

