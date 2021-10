மாவட்ட செய்திகள்

விதிகளை மீறி இயங்கிய 5 பட்டாசு கடைகள் 2 குடோன்களுக்கு சீல் + "||" + 5 firecracker shops operating in violation of the rules sealed for 2 coupons

விதிகளை மீறி இயங்கிய 5 பட்டாசு கடைகள் 2 குடோன்களுக்கு சீல்