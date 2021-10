மாவட்ட செய்திகள்

புதுச்சேரியில் நவம்பர் 2,3 ஆம் தேதிகளில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை - பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பு + "||" + Holidays for schools in Puducherry on November 2 and 3 School Education Department Announcement

