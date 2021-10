மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் மீனவர்கள் நேற்று கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லாததால் திரேஸ்புரம் கடற்கரையில் நாட்டுப்படகுகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு உள்ளன + "||" + Local boats stranded at Thrissur beach as fishermen did not go to sea yesterday in Thoothukudi

தூத்துக்குடியில் மீனவர்கள் நேற்று கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லாததால் திரேஸ்புரம் கடற்கரையில் நாட்டுப்படகுகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு உள்ளன