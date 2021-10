மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டப்பிடாரம் அருகே பெண் கொலை வழக்கில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டவர் குண்டர் சட்டத்தில் கைது + "||" + Imprisoned in female murder case near otttapidaram Was arrested under the Thugs Act

ஓட்டப்பிடாரம் அருகே பெண் கொலை வழக்கில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டவர் குண்டர் சட்டத்தில் கைது