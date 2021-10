மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் தீபாவளியை முன்னிட்டு குற்றங்கள் நடக்காமல் தடுப்பதற்கு போலீஸ்துறை சார்பில் 4 கண்காணிப்பு கோபுரங்கள் அமைப்புகேமராபொருத்திய வாகன ரோந்துக்கும் ஏற்பாடு + "||" + In Thoothukudi four surveillance towers have been set up by the police to prevent crime ahead of Diwali and surveillance camera-equipped vehicle patrols have been arranged

