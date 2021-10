மாவட்ட செய்திகள்

வேப்பந்தட்டை ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு சோதனை; ரூ.51 ஆயிரம் பறிமுதல் + "||" + Anti-corruption check at the Panchayat Union office; 51 thousand unaccounted for confiscation

வேப்பந்தட்டை ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு சோதனை; ரூ.51 ஆயிரம் பறிமுதல்