மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் தேங்கிய மழைநீரை அகற்ற நடவடிக்கை; கனிமொழி எம்.பி. பேட்டி + "||" + Kanimozhi MP said that appropriate action is being taken to remove the rainwater that has accumulated in Thoothukudi

தூத்துக்குடியில் தேங்கிய மழைநீரை அகற்ற நடவடிக்கை; கனிமொழி எம்.பி. பேட்டி