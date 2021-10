மாவட்ட செய்திகள்

சிமெண்டு ஏற்றி வந்த லாரி கால்வாய்க்குள் பாய்ந்து கவிழ்ந்தது + "||" + The truck carrying the cement overturned in the canal

சிமெண்டு ஏற்றி வந்த லாரி கால்வாய்க்குள் பாய்ந்து கவிழ்ந்தது