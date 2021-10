மாவட்ட செய்திகள்

தென்காசியில் தொடர் மழை; கடனா நதி அணை நிரம்பியது + "||" + Continuous rain in Tenkasi; The Kadana river dam was flooded

