மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 1½ ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இன்று பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரும் 2 லட்சம் மாணவர்களை வரவேற்க பள்ளி ஆசிரியர்கள் தயார் நிலையில் உள்ளனர் + "||" + School teachers in Thoothukudi district are ready to welcome 2 lakh students who come to school today after 1½ years

