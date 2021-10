மாவட்ட செய்திகள்

தொடர் மழையால் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு 62 அடியாக உயர்ந்த வைகை அணை நீர்மட்டம் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி + "||" + Increase in water table due to continuous rainfall The water level of Vaigai Dam is 62 feet high Farmers happy

தொடர் மழையால் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு 62 அடியாக உயர்ந்த வைகை அணை நீர்மட்டம் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி