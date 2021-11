மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நேற்று வெளியிடப்பட்ட வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் 14 லட்சத்து 84 ஆயிரம் வாக்காளர்கள் உள்ளனர் + "||" + Thoothukudi district has 14 lakh 84 thousand voters in the draft voter list released yesterday

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நேற்று வெளியிடப்பட்ட வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் 14 லட்சத்து 84 ஆயிரம் வாக்காளர்கள் உள்ளனர்