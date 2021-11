மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் தாழ்வான 25 இடங்களில் அதிக திறன்கொண்ட மோட்டார் மூலம் மழைநீரை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார் + "||" + Collector Senthilraj said that steps have been taken to remove rainwater with a high-capacity motor at 25 places in Thoothukudi

தூத்துக்குடியில் தாழ்வான 25 இடங்களில் அதிக திறன்கொண்ட மோட்டார் மூலம் மழைநீரை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்