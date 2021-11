மாவட்ட செய்திகள்

துணைவேந்தர் நியமனத்தில் பறிகொடுத்த அதிகாரத்தை மீட்க வேண்டும் + "||" + To restore the power lost in the appointment of the Vice Chancellor

துணைவேந்தர் நியமனத்தில் பறிகொடுத்த அதிகாரத்தை மீட்க வேண்டும்