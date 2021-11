மாவட்ட செய்திகள்

1 முதல் 8-ம் வகுப்பு வரை 19 மாதங்களுக்கு பிறகு பள்ளிகள் திறப்பு மாணவர்களை பூக்கள், இனிப்புடன் வரவேற்ற கலெக்டர்

1st to 8th class Schools open after 19 months Collector to welcome students with flowers and sweets

