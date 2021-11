மாவட்ட செய்திகள்

வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு:நெல்லை மாவட்டத்தில் 13.63 லட்சம் வாக்காளர்கள் + "||" + thirteen lakh and sixty three thousand voters in Nellai district

வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு:நெல்லை மாவட்டத்தில் 13.63 லட்சம் வாக்காளர்கள்