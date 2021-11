மாவட்ட செய்திகள்

தீபாவளி பண்டிகையின்போது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு செய்வோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க போலீசாருக்கு போலீஸ் சூப்பிரண்டு ஜெயக்குமார் உத்தரவிட்டுள்ளார் + "||" + Superintendent of Police Jayakumar has ordered the police to take stern action against those who disturb the public in the Thoothukudi district during the Deepavali festival

