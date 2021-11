மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் நேற்று கனமழை பெய்ததால் சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கி வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்குள்ளாகினர் + "||" + Heavy rains in Nellai yesterday caused water to stagnate on the roads and motorists suffered

