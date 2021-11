மாவட்ட செய்திகள்

கடையநல்லூரில் அனுமதியின்றி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்திய 350 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது + "||" + A case has been registered against 350 people who staged a protest in Kadayanallur without permission

