மாவட்ட செய்திகள்

பண்டிகை கால பதார்த்தங்களை சுகாதாரமற்ற முறையில் தயாரித்து விற்றால் கடும் நடவடிக்கை- கலெக்டர் எச்சாிக்கை + "||" + Strict action against unhygienic preparation and sale of festive items - Collector Echchaikai

பண்டிகை கால பதார்த்தங்களை சுகாதாரமற்ற முறையில் தயாரித்து விற்றால் கடும் நடவடிக்கை- கலெக்டர் எச்சாிக்கை