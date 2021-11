மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூர் கோவில் கந்தசஷ்டி விழாவின் 2ம் நாள் நிகழ்ச்சியில் ஜெயந்திநாதருக்கு மகாதீபாராதானை நடந்தது + "||" + Mahadeeparathan was held for Jayantinathar on the 2nd day of the Thiruchendur Temple Kandasashti Festival

திருச்செந்தூர் கோவில் கந்தசஷ்டி விழாவின் 2ம் நாள் நிகழ்ச்சியில் ஜெயந்திநாதருக்கு மகாதீபாராதானை நடந்தது