மாவட்ட செய்திகள்

கம்பம் அருகே18-ம் கால்வாய் தொட்டி பாலம் உடைந்ததுமண் அரிப்பால் சாலை துண்டிப்பு + "||" + The 18th canal tank bridge was broken Road cut off due to soil erosion

கம்பம் அருகே18-ம் கால்வாய் தொட்டி பாலம் உடைந்ததுமண் அரிப்பால் சாலை துண்டிப்பு