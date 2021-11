மாவட்ட செய்திகள்

ஹாரன் அடித்தபடி வேகமாக சென்றதால் ஆத்திரம்: புரட்சிபாரதம் கட்சி நிர்வாகி மீது தாக்குதல்; கார் கண்ணாடி உடைப்பு + "||" + Anger as Horn went fast to score: Attack on Revolutionary Party executive;Car glass breakage

ஹாரன் அடித்தபடி வேகமாக சென்றதால் ஆத்திரம்: புரட்சிபாரதம் கட்சி நிர்வாகி மீது தாக்குதல்; கார் கண்ணாடி உடைப்பு