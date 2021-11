மாவட்ட செய்திகள்

தீபாவளி பட்டாசு தீ விபத்தில் காயம்: சென்னை அரசு ஆஸ்பத்திரிகளில் 16 குழந்தைகள் உள்பட 51 பேருக்கு சிகிச்சை + "||" + Injury in Diwali firecracker fire: In Chennai Government Hospitals Treatment for 51 people, including 16 children

