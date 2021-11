மாவட்ட செய்திகள்

ரெயில்வே சுரங்கப்பாதை மழை நீரில் மூழ்கியது + "||" + The railway tunnel was submerged in rainwater

ரெயில்வே சுரங்கப்பாதை மழை நீரில் மூழ்கியது