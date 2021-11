மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் கந்தசஷ்டி திருவிழா 4ம் திருநாளான நேற்று ஏராளமான பக்தர்கள் கடலில் புனித நீராடினர் + "||" + Thiruchendur Subramania Swamy Temple Kandasashti Festival 4th day Many devotees bathed in the sea yesterday

