மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நடப்பாண்டில் இதுவரை கஞ்சா விற்ற 338 பேர் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளனர் + "||" + So far 338 people have been arrested for selling cannabis in Thoothukudi district

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நடப்பாண்டில் இதுவரை கஞ்சா விற்ற 338 பேர் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளனர்