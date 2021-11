மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் கந்தசஷ்டி திருவிழா 4ம் நாளான நேற்று சுவாமி ஜெயந்திநாதர், வள்ளி,தெய்வானையுடன் தங்க சப்பரத்தில் எழுந்தருளினார் + "||" + On the 4th day of Kandasashti festival at Thiruchendur Subramania Swami Temple, Swami Jayantinathar awoke with Valli and Deivana in a golden sap

