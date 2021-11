மாவட்ட செய்திகள்

வடகிழக்கு பருவமழையையொட்டிதேனி தீயணைப்பு நிலையத்தில் கட்டுப்பாட்டு அறை தொடக்கம்

Due to the northeast monsoon Start control room at Theni Fire Station

வடகிழக்கு பருவமழையையொட்டிதேனி தீயணைப்பு நிலையத்தில் கட்டுப்பாட்டு அறை தொடக்கம்