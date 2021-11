மாவட்ட செய்திகள்

புதுச்சேரியில் 2 நாட்கள் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை - கல்வித்துறை அறிவிப்பு + "||" + 2 days holiday for school and colleges in Puducherry Education announcement

