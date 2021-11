மாவட்ட செய்திகள்

காட்டுக்காநல்லூர் கிராமத்தில் தெரு விளக்குகள் எரியாததால் தீப்பந்தம் ஏற்றிய பொதுமக்கள் + "||" + The public lit a fireball as the street lights were not lit.

