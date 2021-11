மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் தொடர் மழை பெய்து வருவதால் சேரும் சகதியுமாக மாறியுள்ள தற்காலிக பஸ்நிலையத்தில் பள்ளி மாணவ மாணவிகள், பொதுமக்கள் கடும் அவதிக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர் + "||" + School children and the public are suffering at the makeshift bus stand in Thoothukudi which has become a nuisance due to continuous rains

தூத்துக்குடியில் தொடர் மழை பெய்து வருவதால் சேரும் சகதியுமாக மாறியுள்ள தற்காலிக பஸ்நிலையத்தில் பள்ளி மாணவ மாணவிகள், பொதுமக்கள் கடும் அவதிக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்