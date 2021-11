மாவட்ட செய்திகள்

வன்னியர்களுக்கான இடஒதுக்கீடு சட்டம் ரத்து செய்யப்பட்ட தீர்ப்புக்கு எதிராக அரசு மேல்முறையீடு செய்யக்கூடாது என்று வலியுறுத்தி சமூக நீதி கூட்டமைப்பினர் புறாக்களை பறக்கவிட்டு நூதன முறையில் போராட்டம் நடத்தினர் + "||" + Social justice federations fly pigeons and protest in an innovative way, urging the government not to appeal against the decision to repeal the Vanni Reservation Act

வன்னியர்களுக்கான இடஒதுக்கீடு சட்டம் ரத்து செய்யப்பட்ட தீர்ப்புக்கு எதிராக அரசு மேல்முறையீடு செய்யக்கூடாது என்று வலியுறுத்தி சமூக நீதி கூட்டமைப்பினர் புறாக்களை பறக்கவிட்டு நூதன முறையில் போராட்டம் நடத்தினர்