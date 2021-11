மாவட்ட செய்திகள்

மன்னார் வளைகுடாவில் பலத்த காற்று வீசும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு உள்ளதால், தூத்துக்குடியில் விசைப்படகு மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லவில்லை + "||" + Fishermen do not go to sea in Thoothukudi due to strong winds in the Gulf of Mannar

