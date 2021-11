மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் கனமழைக்கு இதுவரை 81 வீடுகள் சேதம் அடைந்து உள்ளன + "||" + So far 81 houses have been damaged due to heavy rains in Thoothukudi district

