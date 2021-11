மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டி அருகே கோவில் சிலைகளை சேதப்படுத்திய மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடிவருகின்றனர் + "||" + Police are searching for a mysterious person who damaged temple idols near Kovilpatti

