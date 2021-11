மாவட்ட செய்திகள்

மயானத்திற்கு செல்ல சாலை வசதி இல்லாததால்குளம்-நெல் வயலை கடந்து இறந்தவரின் உடலை எடுத்து செல்லும் அவலம் + "||" + It is a pity to cross the pond-paddy field and carry the body of the deceased

