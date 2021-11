மாவட்ட செய்திகள்

சட்டப்படி மேகதாதுவில் அணை கட்டுவோம் - மந்திரி ஈசுவரப்பா திட்டவட்டம் + "||" + By law we will build a dam in Meghadau

சட்டப்படி மேகதாதுவில் அணை கட்டுவோம் - மந்திரி ஈசுவரப்பா திட்டவட்டம்