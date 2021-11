மாவட்ட செய்திகள்

உடைந்த பாதாள சாக்கடை மூடிகள் அகற்றம்: ஈ.வி.கே.சம்பத் சாலையில் மழைநீர் அகற்றும் பணி தீவிரம் + "||" + Removal of broken sewer covers: Intensity of rainwater removal work on EVK Sampath Road

உடைந்த பாதாள சாக்கடை மூடிகள் அகற்றம்: ஈ.வி.கே.சம்பத் சாலையில் மழைநீர் அகற்றும் பணி தீவிரம்