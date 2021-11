மாவட்ட செய்திகள்

எட்டயபுரம் அருகே உணவில் விஷம் கலந்து கணவரை கொல்ல முயன்ற மனைவியை போலீசார் கைது செய்தனர் + "||" + Police have arrested a woman who tried to kill her husband by mixing food poisoning near Ettayapuram

எட்டயபுரம் அருகே உணவில் விஷம் கலந்து கணவரை கொல்ல முயன்ற மனைவியை போலீசார் கைது செய்தனர்