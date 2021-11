மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் நேற்று மாலை சூரசம்ஹாரம் நடந்தது + "||" + A procession was held at the Subramania Swamy Temple in Thoothukudi last evening

தூத்துக்குடி சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் நேற்று மாலை சூரசம்ஹாரம் நடந்தது