மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்ட நகர்ப்புற உள்ளாட்சி ேதர்தலின்போது 737 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட உள்ளது + "||" + 737 polling booths are to be set up during the Thoothukudi district local government elections

