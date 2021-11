மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் பெய்தகன மழையால் 182 ஏரிகள் நிரம்பின + "||" + Spilled in Kallakurichi district 182 lakes were flooded by heavy rains

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் பெய்தகன மழையால் 182 ஏரிகள் நிரம்பின