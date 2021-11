மாவட்ட செய்திகள்

மகளிருக்கான இலவச பயண திட்டத்தில் 24,84,245 பேர் பயன் அடைந்துள்ளனர் - திருவள்ளூர் மாவட்ட கலெக்டர் தகவல் + "||" + 24,84,245 people have benefited from the free travel scheme for women - Tiruvallur District Collector Information

