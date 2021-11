மாவட்ட செய்திகள்

வடகிழக்கு பருவமழை மழையினால் வெள்ள பாதிப்பு ஏற்படும்போது ஆபத்தில் சிக்குபவர்களை காப்பாற்றுவதற்கு தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பேரிடர் மீட்புப் படையினர் தயார் நிலையில் இருப்பதாக மாவட்ட போலீஸ் சூப்பிரண்டு ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் + "||" + District Superintendent of Police Jayakumar said that the Disaster Relief Force is ready to rescue those in danger during the floods caused by the northeast monsoon rains

வடகிழக்கு பருவமழை மழையினால் வெள்ள பாதிப்பு ஏற்படும்போது ஆபத்தில் சிக்குபவர்களை காப்பாற்றுவதற்கு தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பேரிடர் மீட்புப் படையினர் தயார் நிலையில் இருப்பதாக மாவட்ட போலீஸ் சூப்பிரண்டு ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்