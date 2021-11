மாவட்ட செய்திகள்

விளாத்திகுளம் பகுதியில் பெய்து வரும் தொடர் மழையால் 1800 ஏக்கர் விவசாய நிலங்களில் பயிர்கள் மழை நீரில் மூழ்கியுள்ளன. பயிர்கள் அழுகி வருவதால் விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர் + "||" + Crops on 1800 acres of agricultural lands in Vilathikulam area have been submerged due to continuous rains. Farmers are worried as crops are rotting

