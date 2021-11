மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் மழை வெள்ளத்தில் சிக்கும் பொதுமக்களை மீட்க பேரிடர் மீட்பு படையினர் தயார் நிலையில் உள்ளார்களா? என்று நேற்று தூத்துக்குடி மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலரான பொருளாதார குற்ற தடுப்பு பிரிவு போலீஸ் ஐஜி அபின் தினேஷ் மொடக் ஆய்வு செய்தார் + "||" + Are the Disaster Relief Force ready to rescue civilians trapped in the floods in Thoothukudi district? Thoothukudi District Monitoring Officer Economic Crime Prevention Division Police IG yesterday Abin Dinesh Modak inspected

