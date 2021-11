மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே வீட்டின் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்ததில் கட்டிட தொழிலாளி பரிதாபமாக இறந்தார் + "||" + A construction worker died tragically when the roof of a house near Srivaikuntam collapsed

