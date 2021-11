மாவட்ட செய்திகள்

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் மேலும் 10 ஏரிகள் நிரம்பின + "||" + In Perambalur district, 10 more lakes were filled

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் மேலும் 10 ஏரிகள் நிரம்பின